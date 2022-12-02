Отключения света: ситуация в Одессе 2 декабря

2 декабря в Одессе и области продолжатся экстренные отключения света. Графики отключений не действуют. Но длительность одного отключения не должна быть больше, чем 8,5 часов.
Такую информацию опубликовали в ДТЭК «Одесские электросети».
В сообщении компании сказано, что ситуация в энергосистеме остается очень сложной, поэтому в Одесской области продолжают применяться экстренные отключения электроэнергии.
С 1 декабря ДТЭК Одесские электросети будет делать все возможное, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 8 – 8,5 часов и в каждом доме свет было минимум дважды по 4 часа в сутки. Отключения будут происходить для всех клиентов по очереди день и ночь в течение недели.
Такой режим будет действовать, пока не снизится дефицит генерации электроэнергии и ситуация в энергосистеме не стабилизируется, и энергетики смогут вернуться к стабилизационным отключениям, прогнозируемым и по графикам.
После включения света одесситов просят не включать одновременно все электроприборы – это может привести к новой аварии в вашем микрорайоне или доме из-за резкого подключения сразу большой нагрузки.
Следует быть готовыми к тому, что такое режим энергообеспечения будет довольно долгое время. Восстановление некоторых разрушенных объектов может занять несколько месяцев.
Напоминаем одесситам, что в случае долгих отключений или аварии, погреться, зарядить телефоны и другие гаджеты можно в Пунктах Несокрушимости:
- Где в Одессе зарядить телефон и другие гаджеты: адреса по районам
- Где в Одессе зарядить телефон и погреться: адреса
Адреса и возможности каждого Пункта Несокрушимости в Одессе есть на интерактивной карте:
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