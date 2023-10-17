Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 17 октября: где и когда включат

Отключение света в Одессе 17 октября: где и когда включат

Во вторник, 17 октября, ДТЭК снова запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы на весь день останутся без света.

Южный РЭС

Работы до 19.00

  • Ак.Филатова, 3/2,
  • Варненская, 3-5,
  • Г.Петрова, 2-6,
  • Г.Крут, 2-4,
  • Люстдорфская дор., 86А, 88,
  • Маршрутная, 5-9,
  • Свободы просп., 32, 36,
  • Сибирская, 3-5.

 Графики отключений света: какими они могут быть этой зимой?

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • 5-й Деревообрабатывающий пер., 3-141.

Работы до 20.00

  • Ак.Панкратовой, 1-31,
  • В.Хавкина, 1-31,
  • Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • Круговая, 10-58,
  • Степная, 1-31,
  • Тепличная, 3Б, 4А,
  • Хуторская, 15-71.

Центральный РЭС

Работы до 18.00

  • Гагарина просп., 19в.

Работы до 19.00

  • Гагарина просп., 19а, 19б.

Работы до 22.00

  • Люстдорфская дор., 13, 13А, 15,
  • Малиновского, 16,
  • СК Фамильный Дом, 1.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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