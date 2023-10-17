Отключение света в Одессе 17 октября: где и когда включат

Во вторник, 17 октября, ДТЭК снова запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы на весь день останутся без света.
Южный РЭС
Работы до 19.00
- Ак.Филатова, 3/2,
- Варненская, 3-5,
- Г.Петрова, 2-6,
- Г.Крут, 2-4,
- Люстдорфская дор., 86А, 88,
- Маршрутная, 5-9,
- Свободы просп., 32, 36,
- Сибирская, 3-5.
Графики отключений света: какими они могут быть этой зимой?
Северный РЭС
Работы до 18.00
- 5-й Деревообрабатывающий пер., 3-141.
Работы до 20.00
- Ак.Панкратовой, 1-31,
- В.Хавкина, 1-31,
- Геологическая, 9, 9А, 23А,
- Круговая, 10-58,
- Степная, 1-31,
- Тепличная, 3Б, 4А,
- Хуторская, 15-71.
Центральный РЭС
Работы до 18.00
- Гагарина просп., 19в.
Работы до 19.00
- Гагарина просп., 19а, 19б.
Работы до 22.00
- Люстдорфская дор., 13, 13А, 15,
- Малиновского, 16,
- СК Фамильный Дом, 1.