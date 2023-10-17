Відключення світла в Одесі 17 жовтня: де і коли включать

У вівторок, 17 жовтня, ДТЕК знову запланував ремонтні роботи, через що деякі одесити на весь день залишаться без світла.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00
- Ак.Філатова, 3/2,
- Варненська, 3-5,
- Г.Петрова, 2-6,
- Г.Крут, 2-4,
- Люстдорфська дор., 86А, 88,
- Маршрутна, 5-9,
- Свободи просп., 32, 36,
- Сибірська, 3-5.
Графіки відключень світла: якими вони можуть бути цієї зими?
Північний РЕМ
Роботи до 18.00
- 5-й Деревообробний пров., 3-141.
Роботи до 20.00
- Ак.Панкратової, 1-31,
- В.Хавкіна, 1-31,
- Геологічна, 9, 9А, 23А,
- Кругова, 10-58,
- Степова, 1-31,
- Теплична, 3Б, 4А,
- Хутірська, 15-71.
Центральний РЕМ
Роботи до 18.00
- Гагаріна просп., 19в.
Роботи до 19.00
- Гагаріна просп., 19а, 19б.
Роботи до 22.00
- Люстдорфська дор., 13, 13А, 15,
- Малиновського, 16,
- СК Фамільний Дім, 1.