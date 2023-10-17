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Відключення світла в Одесі 17 жовтня: де і коли включать

Відключення світла в Одесі 17 жовтня: де і коли включать

У вівторок, 17 жовтня, ДТЕК знову запланував ремонтні роботи, через що деякі одесити на весь день залишаться без світла.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Ак.Філатова, 3/2,
  • Варненська, 3-5,
  • Г.Петрова, 2-6,
  • Г.Крут, 2-4,
  • Люстдорфська дор., 86А, 88,
  • Маршрутна, 5-9,
  • Свободи просп., 32, 36,
  • Сибірська, 3-5.

 Графіки відключень світла: якими вони можуть бути цієї зими?

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • 5-й Деревообробний пров., 3-141.

Роботи до 20.00

  • Ак.Панкратової, 1-31,
  • В.Хавкіна, 1-31,
  • Геологічна, 9, 9А, 23А,
  • Кругова, 10-58,
  • Степова, 1-31,
  • Теплична, 3Б, 4А,
  • Хутірська, 15-71.

Центральний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Гагаріна просп., 19в.

Роботи до 19.00

  • Гагаріна просп., 19а, 19б.

Роботи до 22.00

  • Люстдорфська дор., 13, 13А, 15,
  • Малиновського, 16,
  • СК Фамільний Дім, 1.
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