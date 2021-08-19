У сборной Украины по футболу новый главный тренер: неожиданное назначение

После того, как сборная Украины по футболу закончила выступления на Евро-2020, ее главный тренер Андрей Шевченко не стал продлевать контракт. Все прочили ему на замену бывшего коллегу по киевскому «Динамо» Сергея Реброва. Но, в итоге, тренировать команду будет Александр Петраков.

Имя этого специалиста не такое известное, как у Шевченко и Реброва, зато заслуги он имеет нешуточные.

Именно под его руководством молодежная сборная Украины в 2019 году выиграла молодежный чемпионат мира.

О том, что Петраков возглавит сборную, в Федерации футбола Украины объявили 17 августа. Вплоть до этого момента все были уверены, что тренировать сборную страны будет Сергей Ребров. Тот даже объявил, что специально ради этого расторгнет контракт с клубом Аль-Айм из Объединенных Арабских Эмиратов.

Но, как оказалось, контракт Реброва так и не был расторгнут, а исполняющим обязанности главного тренера назначили Петракова.

Александр Петраков родился в 1957 году. Все его карьера игрока прошла в различных футбольных клубах УССР, где он играл на позиции защитника. Заниматься тренерской работой Александр Петраков начал в 1993 году в «Торпедо» Запорожье.

Но наибольших успехов будущий главный тренер сборной добился, тренируя юношеские сборные.

В 2014 и 2018 годах его подопечные были участниками юношеского чемпионата Европы до 19 лет, где в первый раз заняли 5-е место, а во второй раз улучшили свой результат, дойдя до полуфинала, и разделив в итоге 3-4 место.

В 2016 году юношеская сборная под его руководством приняла участие в чемпионате Европы до 17 лет.

В 2015 году команда Петракова завершила выступление на юношеском чемпионате мира на стадии 1/8 финала.

Но следующий чемпионат мира в 2019 году завершился триумфом украинской молодёжной сборной. Команда стала чемпионами мира.

Тогда Петраков вошёл в число 25 лучших в мире тренеров национальных сборных по итогам 2019 года.

Сейчас же Александру Васильевичу предстоит подготовить уже основную сборную страны к чемпионату мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что новый главный тренер появился у одесского ФК “Черноморец”:

У одесского «Черноморца» новый тренер – из киевского «Динамо»

Фото 24 канала