Отбор на ЧМ-2022 по футболу: ничья на радость, ничья на грусть

В отборочных играх на Чемпионат мира 2022 года 4 сентября сборная Украины сыграла вничью со сборной Франции. А 1 сентября украинцы не смогли определить кто сильнее в игре с казахами.

Вчерашняя игра с французами проходила в Киеве на НСК Олимпийский. Финальный счет поединка – 1:1. А первого сентября сборные Украины и Казахстана разошлись Астане Арене со счетом 2:2.

Сентябрьские игры примечательны тем, что сборная играла их под руководством нового главного тренера Александра Петракова.

И если ничья с Казахстаном многими была воспринята как поражение, то ничья со сборной Франции, которая является действующим чемпионом мира, уже как победа.

Сейчас сборная Украины занимает третью позицию из пяти в турнирной таблице своей отборочной группы. На первом месте Франция, на втором Финляндия, та четвертом Босния и Герцеговина, замыкает таблицу Казахстан.

Примечательно, что все 5 игр отборочного турнира украинцы закончили с ничейным результатом.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре.

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Фото Павла Гарковенко