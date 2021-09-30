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«Бавария» против «Динамо»: когда счет – это боль

«Бавария» против «Динамо»: когда счет – это боль

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев проиграли клубу «Бавария» Мюнхен с разгромным счетом 5:0.

Первые голы «Баварии»

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Катастрофа началась на 12-й минуте. Именно тогда Роберт Левандовски забил в ворота динамовцев первый мяч с пенальти. Перед этим рукой сыграл защитник «Динамо». Через 15 минут польский нападающий сделал дубль. Он с линии штрафной сделал пару шагов и просто вбил мяч в динамоские ворота. Удара предшествовала точная передача Томаса Мюллера.

Результат – разгром «Динамо»

Все в том же первом тайме на 68-й минуте третий мяч забивает Серж Гнабри. Перед этим он прошел с ним половину поля, дошел до штрафной и эффектно отправил под перекладину.

Автором четвёртого гола стал Лерой Зане.  Ну а катастрофическим для «Динамо» сделал счет Эрик Шупо-Мотинг, забив тот самый пятый гол, который превращает результат игры в известный мэм «какая боль». Случилось это на 87-й минуте. Перед этим ему с фланга сделал навесную передачу Бенжамен Павар.

После двух игр «Бавария» на первом месте в группе Е с 6 очками, а «Динамо» с одним — на третьем месте.

Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур.

«Бавария» – «Динамо» – 5:0

Голы: Левандовски (12, пенальти, 27), Гнабри (68), Сане (74), Шупо-Мотинг (87)

Предупреждения: Эрнандес (91) – Тымчик (38)

«Бавария»: Нойер, Дэвис (Павар, 69), Эрнандес, Упамекано, Зюле, Горецка (Забитцер, 80), Киммих, Сане (Сарр, 80), Мюллер, Гнабри (Мусиала, 69), Левандовски (Шупо-Мотинг, 79).

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Шабанов, Забарный, Тымчик (Кендзера, 46), Сидорчук, Андриевский, Шапаренко (Шепелев, 46), Де Пена, Цыганков (Караваев, 70), Гармаш (Супряга, 70).

Арбитр: Марко Гуида (Италия)

«Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

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Редакция ПРОФИЛЬ

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