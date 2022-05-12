От удара ракетами по Одессе пострадал Воронцовский дворец (видео)

В результате одного из ракетных обстрелов Одессы пострадала одна из архитектурных жемчужин нашего города – Воронцовский дворец. Взрывная волна повредила окна и элементы лепнины.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на видео, опубликованном YouTube-каналом мэрии города «Думская, 1».

«Я хочу еще раз обратиться к международной организации ЮНЕСКО о принятии Одессы в список Всемирного наследия. Мы должны сохранить нашу архитектуру для будущих поколений – не только Одессы, но и всего мира»,

– прокомментировал Труханов.

Как сообщалось ранее, городские власти работают над подготовкой документов для включения центральной части Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее министр культуры Италии Дарио Франческини выразил желание «немедленно» включить Одессу в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это, по его мнению, сможет уберечь уникальную архитектуру Одессы от обстрелов со стороны россии.

Напомним, вечером 9 мая российские агрессоры подвергли Одессу массированному ракетному обстрелу. На город было выпущено 7 крылатых ракет авиационного базирования. В результате сгорел ТЦ «Ривьера» в селе Фонтанка и склады готовой продукции, где хранили свой товар множество одесских предпринимателей. Один человек погиб, еще пятеро были ранены.

Фото: скриншот с видео Думской, 1