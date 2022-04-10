Одессу надо включить в Список всемирного культурного наследия: это поможет уберечь ее от обстрелов

В сообщении в своем Twitter итальянец убежден, что архитектуре и культурным достопримечательностям города угрожает серьезная опасность из-за вторжения России.

Итальянский министр во время онлайн встречи обсудил это с мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Дарио Франчискини выразил опасение, что российские захватчики могут причинить вред живописному городу, поэтому нужно действовать быстро, и подчеркнул, что украинский город и Италия имеют общую историю, поэтому итальянцы не оставят в беде украинцев, чьему дому угрожает опасность.

Отметим, что вопрос включения центра Одессы в список ЮНЕСКО обсуждали уже неоднократно.