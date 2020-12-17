В Украине за прошедшие сутки, по данным на утро четверга, 11 декабря, выявили 12 047 новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом 12 939 пациентов.

В Министерстве образования и науки (МОН) Украины рекомендуют школам объявить каникулы на время локдауна. Соответствующее письмо ведомство направило руководителям департаментов образования и науки, сообщают в пресс-службе МОН.

Однако мэр еще не выздоровел, будет лечиться дома. Об этом сообщается в официальном Инстаграм-аккаунте Труханова. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Геннадий Труханов (@truhanov_official) Напомним, Труханова госпитализировали 11 декабря. Читайте также: “Фабрика смерти”: журналистка рассказала, как лечилась от коронавируса в больницах Одессы Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые

Как лечат от коронавируса в больницах Одессы, в прямом смысле проверила на себе одесская журналистка Ирина Анциферова (Тихомирова), которая 15 лет работала главным редактором газеты “На пенсии”.

Историю собственного лечения в двух одесских клинках – городской клинической больнице №5 (ГКБ) и инфекционной больнице Ирина Анциферова рассказала на своей странице в “Фейсбук”. Далее – от первого лица.

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