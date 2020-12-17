Победивший на недавних выборах мэра Харькова, известный политик Геннадий Кернес умер от последствий коронавируса.
Об этом в Телеграмм сообщил близкий к Кернесу харьковский бизнесмен Геннадий Фукс.
Кернес, по словам Фукса, умер в ночь на 17 декабря.
“Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса.Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма”, – написал Фукс.
Кернесу был 61 год, он руководил Харьковом с 2010 года.
Напомним, мэра Одессы выписали из коронавирусной больницы.