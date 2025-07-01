Как сообщил депутат горсовета и глава транспортной комиссии Пётр Обухов, подрядчик завершает работы на трамвайных путях и готовится получить разрешение на возобновление движения 7-го трамвая, курсировавшего по маршруту «Север–Юг».

Ремонт начался в ноябре 2023 года, после того как в 2022-м на спуске зафиксировали проседание грунта, что привело к разрушению пешеходной зоны, деформации трамвайного полотна и трещинам в жилых домах.

Проблемы с эксплуатацией новых трамваев, полученных от западных партнёров, также обострили ситуацию: вагоны сходили с рельсов из-за изношенных путей, а не технических дефектов.

Теперь на сложных участках движение будет ограничено по скорости, отметил Обухов.

Параллельно продолжается реконструкция разворотного кольца на улице 28-й Бригады (Паустовского). Ожидается, что маршрут заработает к середине августа.

Ранее спуск уже ремонтировали за 72 млн грн, однако проблемы не были устранены. Сейчас подрядчиком снова выступает компания «Ростдорстрой», выигравшая тендер на строительство новой дренажной системы на спуске стоимостью 40 млн грн.

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