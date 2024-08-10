Новости Одессы и Одесской области

«Остановите неадекватные тендеры»: в центре Одессы прошла акция неравнодушных (фоторепортаж)

«Остановите неадекватные тендеры»: в центре Одессы прошла акция неравнодушных (фоторепортаж)

Уже год как в центре Одессы каждую субботу собираются родные и близкие наших защитников – тех, кто сейчас защищет нас на передовой и тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Украины, а также просто неравнодушные горожане. Очередная такая акция состоялась и сегодня, 10 августа 2024 года.

Участники акции требуют, чтобы местные власти больше помогали нашей армии, а не устраивали сомнительные тендеры «на брусчатку».

Маленькая участница акции в Одессе
Акция на Преображенской в Одессе
Участница акции протеста в Одессе
Акция в Одессе, 10 августа 2024, один из участников
Акция в Одессе, 10 августа 2024, плакат
Акция в Одессе, 10 августа 2024, равнодушие уюивает

Недавно мероприятие сменило формат: если раньше ее участники собирались у здания мэрии на Думской (с недавних пор – Биржевой) площади, то теперь акцент сместился на улицу Преображенскую – с тем, чтобы привлечь как можно больше внимания.

Акция в Одессе, 10 августа 2024, участница с плакатом
Акция в Одессе, 10 августа 2024, участница
Акция в Одессе, 10 августа 2024, лозунг
акция протеста в центре Одессы
Участница акции протеста в Одессе
Акция протеста в центре Одессы 10 августа 2024
акция протеста в центре Одессы, жест

Вот и сегодня участники акции выстроились вдоль проезжей части, призывая одесситов и гостей города не быть равнодушными, ведь, как сказано на одном из плакатов, которые держали в руках протестующие, «равнодушие убивает и приближает к нам линию фронта».

Как проходила акция сегодня, в нашем фоторепортаже:

акция протеста в центре Одессы, участница с плакатом
акция протеста в центре Одессы, плакат и флаг
Маленькая одесситка на акции протеста
акция протеста в центре Одессы, девочка с плакатом
акция протеста в центре Одессы, женщина с плакатом
акция протеста в центре Одессы, девушка с флагом

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