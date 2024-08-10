«Остановите неадекватные тендеры»: в центре Одессы прошла акция неравнодушных (фоторепортаж)

Участники акции требуют, чтобы местные власти больше помогали нашей армии, а не устраивали сомнительные тендеры «на брусчатку».

Недавно мероприятие сменило формат: если раньше ее участники собирались у здания мэрии на Думской (с недавних пор – Биржевой) площади, то теперь акцент сместился на улицу Преображенскую – с тем, чтобы привлечь как можно больше внимания.

Вот и сегодня участники акции выстроились вдоль проезжей части, призывая одесситов и гостей города не быть равнодушными, ведь, как сказано на одном из плакатов, которые держали в руках протестующие, «равнодушие убивает и приближает к нам линию фронта».

Как проходила акция сегодня, в нашем фоторепортаже:

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Фото Светланы Королевой