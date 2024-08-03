Одесситы призывают тратить деньги на армию, а не на сомнительные тендеры (фоторепортаж)

Как пишет Телеграм-канал «Одеське життя», требования к власти протестующих абсолютно естественны для воюющей страны: тратить деньги на армию, а не сомнительные тендеры.

Напомним, акция, которая ранее носила название «Кофе на Думской» продолжается уже почти год. Ее инициировала известная волонтер, глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

Сейчас мероприятие проходит в немного ином формате: немного постояв перед зданием мэрии, участники акции направляются в центр города, чтобы привлечь как можно больше внимания, и выстраиваются вдоль дороги с плакатами, напоминая: нашей армии нужды РЭБ, дроны, резина не авто, а раненые военнослужащие нуждаются в достойной реабилитации, и все эти проблемы не решат элементы благоустройства, на которые так любят выделять миллионные суммы наши власти.

Как проходила сегодняшняя акция, смотрите на наших фото:

Ранее пикет у одесской мэрии посетил иностранный журналист.

Фото Светланы Королевой