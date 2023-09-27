Осталось несколько дней: надо поспешить с обменом старых монет и купюр

С 1 октября 2023 года в украинских банках перестанут принимать ранее выведенные из оборота монеты и купюры старого образца. Так что украинцам рекомендуют проверить свои накопления дома, чтобы успеть их обменять на новые деньги. На это есть еще несколько дней.

В Нацбанке Украины напоминают: с 1 октября из оборота окончательно выведут монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек (напомним, платежными средствами они перестали быть с 1 октября 2020 года).

Кроме того, перестанут быть деньгами бумажные купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен, которые были выпущены до 2003 года или ранее.

Такие купюры и монеты можно отнести в ближайшее отделение банка и обменять на новые. Сделать это нужно успеть до 30 сентября 2023 года.

Для обмена нужно обращаться в отделания Нацбанка – в Одессе оно расположено по адресу: ул. Ришельевская, 8.

Также обмен будут производить в уполномоченных банках – АО Ощадбанк, АО КБ ПриватБанк, АО Райффайзен Банк, АО ПУМБ.

Актуальную информацию о том, в каких именно отделениях и филиалах проводится обмен, можно узнать на официальных сайтах этих банков.

Также отметим, что обменять монеты и бумажные купюры на другие монеты и банкноты всех номиналов, которые есть в обороте, в суммах, кратных 10 копейкам, украинцы могут без взимания платы за проведение обмена.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как можно заработать на деньгах времен СССР и не только.

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Фотоколлаж РБК-Украина