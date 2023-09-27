Залишилось кілька днів: треба поспішити з обміном старих монет та купюр

З 1 жовтня 2023 року в українських банках перестануть приймати раніше виведені з обігу монети та купюри старого зразка. Тож українцям рекомендують перевірити свої накопичення вдома, щоби встигнути їх обміняти на нові гроші. На це ще кілька днів.

У Нацбанку України нагадують: з 1 жовтня з обігу остаточно виведуть монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок (нагадаємо, платіжними коштами вони перестали бути з 1 жовтня 2020 року).

Крім того, перестануть бути грошима паперові купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень, які були випущені до 2003 року або раніше.

Такі купюри та монети можна віднести до найближчого відділення банку та обміняти на нові. Зробити це потрібно встигнути до 30 вересня 2023 року.

Для обміну потрібно звертатися до відділень Нацбанку – в Одесі воно розташоване за адресою: вул. Рішельєвська, 8.

Також обмін вироблятимуть в уповноважених банках – АТ “Ощадбанк”, АТ “КБ ПриватБанк”, АТ “Райффайзен Банк”, АТ “ПУМБ”.

Актуальну інформацію про те, в яких відділеннях і філіях проводиться обмін, можна дізнатися на офіційних сайтах цих банків.

Також зазначимо, що обміняти монети та паперові купюри на інші монети та банкноти всіх номіналів, які є в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, українці можуть без стягнення плати за проведення обміну.

Раніше «Одеське життя» розповідала, як можна заробити на грошах часів СРСР і не тільки.

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Фотоколаж РБК-Україна