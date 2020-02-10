fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Оскар-2020: кто удостоился золотой статуэтки

Оскар-2020: кто удостоился золотой статуэтки

Церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук прошла в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre, на которой были оглашены обладатели  Оскара.

Триумфатором церемонии стал фильм “Паразиты” Пон Чжун Хо. Картина удостоилась четырех Оскаров в главных номинациях. Три награды получил фильм “1917” Сэма Мендеса, и два Оскара — “Джокер” Тодда Филлипса, который был фаворитом церемонии, и только одна награда досталась картине “Однажды … в Голливуде” Квентина Тарантино.

Лучший фильм
«Паразиты»

Лучший режиссер
Пон Чжун Хо, «Паразиты»

Лучший актер
Хоакин Феникс, «Джокер»

Лучшая актриса
Рене Зеллвегер, «Джуди»

Лучший актер второго плана
Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде»

Лучшая актриса второго плана
Лора Дерн, «Брачная история»

Лучший иностранный фильм
«Паразиты»

Лучший полнометражный мультфильм
«История игрушек 4»

Лучший короткометражный мультфильм
«Волосатая любовь»

Лучший оригинальный сценарий
Пон Чжун Хо, «Паразиты»

Лучший адаптированный сценарий
Тайка Вайтити, «Кролик Джоджо»

Лучшая музыка к фильму
Хильдур Гуднадоуттир, «Джокер»

Лучшая песня к фильму
Элтон Джон, «Рокетмен»

Лучший грим
«Секс-бомба»

Лучшие спецэффекты
«1917»

Лучший звукооператор
«1917»

Лучшие кинооператор
«1917»

Лучший монтаж
«Аутсайдеры» (оригинальное название «Форд против Феррари»)

Лучший звуковой монтаж
«Аутсайдеры»

Лучший дизайн костюмов
«Маленькие женщины»

Лучший художник
«Однажды в… Голливуде»

Лучший игровой короткометражный фильм
«Окно напротив»

Лучший документальный фильм
«Американская фабрика»

Лучший документальный короткометражный фильм
«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

Фото: REUTERS

 

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Загрузка...
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить