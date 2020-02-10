Оскар-2020: кто удостоился золотой статуэтки

Церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук прошла в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre, на которой были оглашены обладатели Оскара.
Триумфатором церемонии стал фильм “Паразиты” Пон Чжун Хо. Картина удостоилась четырех Оскаров в главных номинациях. Три награды получил фильм “1917” Сэма Мендеса, и два Оскара — “Джокер” Тодда Филлипса, который был фаворитом церемонии, и только одна награда досталась картине “Однажды … в Голливуде” Квентина Тарантино.
Лучший режиссер
Пон Чжун Хо, «Паразиты»
Лучший актер
Хоакин Феникс, «Джокер»
Лучшая актриса
Рене Зеллвегер, «Джуди»
Лучший актер второго плана
Брэд Питт, «Однажды в… Голливуде»
Лучшая актриса второго плана
Лора Дерн, «Брачная история»
Лучший иностранный фильм
«Паразиты»
Лучший полнометражный мультфильм
«История игрушек 4»
Лучший короткометражный мультфильм
«Волосатая любовь»
Лучший оригинальный сценарий
Пон Чжун Хо, «Паразиты»
Лучший адаптированный сценарий
Тайка Вайтити, «Кролик Джоджо»
Лучшая музыка к фильму
Хильдур Гуднадоуттир, «Джокер»
Лучшая песня к фильму
Элтон Джон, «Рокетмен»
Лучший грим
«Секс-бомба»
Лучшие спецэффекты
«1917»
Лучший звукооператор
«1917»
Лучшие кинооператор
«1917»
Лучший монтаж
«Аутсайдеры» (оригинальное название «Форд против Феррари»)
Лучший звуковой монтаж
«Аутсайдеры»
Лучший дизайн костюмов
«Маленькие женщины»
Лучший художник
«Однажды в… Голливуде»
Лучший игровой короткометражный фильм
«Окно напротив»
Лучший документальный фильм
«Американская фабрика»
Лучший документальный короткометражный фильм
«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
Фото: REUTERS
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