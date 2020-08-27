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Саакашвили все-таки возвращается в грузинскую политику – подробности

Саакашвили все-таки возвращается в грузинскую политику – подробности

Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михеил Саакашвилии заявил о возвращении в грузинскую политику и высказался о намерении принять участие в парламентских выборах. 

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Об этом он заявил на свой странице в Фейсбук. Однако прямого высказывания о его физическом возвращении в Грузию, как ранее писали некоторые СМИ,  на странице политика нет.

“Конечно, я активно включился в грузинскую избирательную кампанию, потому что в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся Национальные выборы. Одновременно я продолжаю выполнять обязанности председателя исполнительного комитета Национальной рады реформ”, – сказано в одном из постов.

В другом же отмечается: “За эти семь лет (жизни Саакашвили в эмиграции – ред.) не было ни одного дня, чтобы я не интересовался делами в Грузии. Я знаю, что моя работы в качестве президента (Грузии – ред) не была напрасной, и многое из того, что мы сделали, сохранено и сегодня работает. Но когда я слышу о событиях в Грузии, то я точно знаю, что мы можем жить намного лучше и каждый грузин может быть намного богаче. И вместе у нас все получится. Я возвращаюсь”.

Михеил Саакашвили – фигура неоднозначная, но точно заметная. Он появился в украинской политике весной 2015 года. Тогдашний президент Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив грузину украинское гражданство. Однако уже в ноябре 2016-го пути Порошенко и Саакашвили разошлись. И последнего уволили и даже в июле 2017-го лишили гражданства, после чего бывший одесский губернатор ушел в жесткую оппозицию к Петру Порошенко.

Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.

Глава Исполнительного комитета реформ – на такую громкую должность был назначен Саакашвили после возвращения в нашу страну.

В Грузии экс-президент обвиняется в ряде преступлений.

 

Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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