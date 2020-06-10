Острый перец, вышки сотовой связи и курение: новые мифы о коронавирусе

Вместе с распространением нового коронавируса ширятся и мифы об этом заболевании и методах его лечения. Так, народные целители рекомендуют употреблять в пищу больше острого перца. Говорят, он может эффективно убивать этот вирус.

Но в Минздраве уверяют, что это ложь. Лучшим способом защиты от коронавируса является соблюдение социальной дистанции от 1,5 м. и дезинфекция рук.

Также недавно в Сети начал активно распространяться слух о том, что коронавирус якобы передается с помощью радиосигналов и волн мобильной связи 5G. Это тоже фейк. Более того, почему-то распространителей мифа не смущает даже тот факт, что интернет-связь пятого поколения (5G) в Украине не работает (нам бы как-то 4G «переварить»).

Миф том, что победить коварный вирус с помощью принятия «на грудь» изрядных доз алкоголя, сразу подхватили любители горячительных напитков. О несостоятельности этого слуха мы уже писали. Но сейчас пошли разговоры о том, что успех в борьбе с COVID’ом принесет курение. Действительно, капля никотина может убить и самого курильщика и его лошадь. Но вирус выживет!

На какие еще МИФЫ о коронавирусе не стоит обращать внимание?

Мы уже рассказывали о том, что от COVID-19 НЕ спасут солнечные ванны на пляже. Специалисты уверяют, что при высокой температуре и сухом воздухе вирус становится менее активным, но не исчезает.

С наступлением лета появился еще один миф — вирус могут переносить мухи и комары. Это также является заблуждением. Ни одного такого случая учёные не зафиксировали.

Обо всем этом и многих других мифах можно прочитать подробно в нашем материале ЗДЕСЬ.

Фото: Freepik. Инфографика: МОЗ.

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