Надежная вакцина от коронавируса и правильная сторона защитной маски: фейки и мифы о COVID-19

Фейковирус распространяется быстрее, чем сам коронавриус. Как недавно сообщили в Национальной полиции Украины, киберполицейские удалили из интернет-сетей около 80 фейков о коронавирсуе. Между тем, они продолжают «плодиться».

Экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook развенчала основные мифы и фейки о мировой напасти.

Уже есть вакцина от коронавируса!

Никакой вакцины от коронавируса, при всем нашем горячем желании, на сегодняшний день нет! Ученые только на этапе ее разработки.

Частое питье воды поможет вывести возбудитель коронавируса из организма

Вода не поможет остановить вирус, который уже попал на слизистую оболочку вашего организма (глаза, рот или нос). Вода не способна «вымыть» (вывести) из вас коронавирус. Не поможет и полоскание горла водой (ни теплой, ни подсоленной, ни подкисленной). Нет никаких доказательств, что это убьет коронавирус или остановит его проникновение в легкие.

Станет совсем тепло — и коронавирус пойдет на спад

Климат или погода не влияют на передачу коронавируса. COVID-19 может передаваться и в холодных, и в теплых регионах, и зимой, и летом. ВОЗ также призывает не использовать ультрафиолетовые лампы для стерилизации рук или других участков кожи, поскольку УФ-излучение может вызвать раздражение кожи.

Горячая ванна и фен уничтожают вирус

Не уничтожают! Ваша нормальная температура тела остается от 36,5 до 37° C, независимо от температуры воды в ванной или душе. Если вирус внутри тела — ему безразлично, принимаете вы ванну, или сушите волосы горячим феном. А если вы залезете в очень горячую воду, то навредите себе, а не коронавирусу.

Комары — переносчики коронавируса

Коронавирус распространяется в основном через выделения из носа или слюны, когда человек кашляет или чихает. Нет никакой информации и доказательств, которые бы предполагали, что новый коронавирус может передаваться комарами.

Промывание носа солевым раствором поможет не заразиться

Нет доказательств, что это защищает людей от коронавируса, да и от любого другого известного сегодня вируса. ВОЗ отмечает, что промывание носа солевым раствором может помочь людям быстрее выздороветь от простуды. Однако респираторные инфекции это не предотвращает.

Чеснок, лук, витамин С защищают от заражения коронавирусом

Доказательств того, что это так, нет. Также витамин С не способен повысить иммунитет. А вот употребление дополнительных витаминов или диетических добавок только отбирает ваши деньги. Питайтесь сбалансировано и пейте достаточно жидкости.

Заразиться коронавирусом можно лишь в пожилом возрасте

Люди преклонного возраста и люди с серьезными болезнями (астма, диабет, заболевания сердца) более уязвимы к тому, что перенесут коронавирус в тяжелой форме. Но заразиться могут все, поэтому всем необходимо заботиться о безопасности.

Антибиотики не помогут при коронавирусе

Антибиотики не работают против вирусов, они уничтожают только бактерии. Но во время лечения от коронавируса, пациенту могут прописать антибиотики, если он заболеет сопутствующей бактериальной инфекцией. Реклама, которая призывает покупать любые средства «для профилактики» или «уничтожения вирусов», врет.

Украинский ресурс «По той бік новин» также активно занимается развенчиванием мифов, фейков и манипуляцией о коронавирусе.

Так, ресурс сообщает, что в городах Украины «начали появляться билборды и сити-лайты с информацией о том, что при угрозе вируса надо избегать контакта с животными».

По этому поводу ресурс сообщает, что Центр по контролю и профилактике заболеваний в США на своей странице четко указывает, что нет никаких доказательств, что домашние животные могут распространять COVID-19. ВОЗ по этому поводу сообщает, что нет доказательств того, что собака, кошка или любой питомец может передавать COVID-19»

Молоко помогает организму бороться с COVID-19

На сегодняшний день нет никаких данных исследований по этому поводу.

Уже есть волшебный американский препарат от коронавируса

Хотя в соцсетях этот «волшебный препарат» уже предлагают купить, и даже дают ссылку на вроде как американскую компанию Roche Medical Company (и другие компании), на самом деле — это фейк.

Вирус может попасть в вашу квартиру через вентиляционные отверстия и кухонные вытяжки. Надо их срочно заклеивать!

Это тоже фейк. Сам вирус не летает и не сможет «влететь» к вам от соседей. Болезнь может распространиться от человека к человеку через небольшие капельки из носа или рта, которые распространяются, когда человек с COVID-19 кашляет или выдыхает. Вирус распространяется недолго и недалеко (на расстоянии вылета в результате кашля, чихания). Капельки меньшего размера, которые могут перемещаться в воздухе за счет ветра, маловаты для «транспортировки» коронавируса.

Защитную маску следует одевать белой стороной к себе, если вы носитель вируса. А если вы не хотите, чтобы кто-то заразил вас, то маску надо носить белой стороной наружу

Тоже фейк. Нет в продаже защитных масок с такими чудодейственными свойствами. Каким боком будет одета маска, не имеет значения. Стандартная маска трехслойная и основную функцию выполняет внутренняя часть. Никакие народные «лайфхаки» не смогут улучшить защитные свойства маски.

Фото: ресурс «По той бік новин»

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!