Опасность для живой природы: в заповедник в Одесской области принесло мину

Об этом сообщается на facebook-странице Нацпарка «Тузловские лиманы».

Как сообщают работники парка, кроме воздушных атак, которые враг в последнее время направит на нашу область, есть еще и «спящая» угроза во время войны на берегах Черного моря.

Исследователи Нацпарка, выполняя свои обязанности, мониторили побережье Черного моря в пределах Тузловских лиманов, как вдруг обнаружили опасный для людей и животных предмет.

Сотрудники Нацпарка считают, что такого типа мины появится на пересыпи в заповедной зоне и на других участках песчаной пересыпи Нацпарка еще после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

На песчаной сыпи они могли появиться после мощных штормов, ведь их выбросило далеко от побережья.

Такие устройства сейчас опасны и еще долго будут смертельной угрозой для людей и диких животных. Собранная информация передана военным, —

сообщили в Нацпарке «Тузловские лиманы».