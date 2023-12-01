Какие изменения принесли штормы колонии фламинго в Одесской области

Мощный ветер и волны на мелководном лимане не испугали колонию розовых птиц. Но смогли разнообразить их рацион.
Об этом сообщают на странице Национального природного парка «Тузловские лиманы».
Исследователи рассказывают, что 26 ноября ветер достигал более 20 м/с и волны на мелководном лимане высотой 50 см.
Но колония птиц стойко перенесла два бешеных урагана со снегом и штормами.
Также в сообщении говорится, что после шторма весь берег на лимане Шаганы был покрыт мотылем и у границы «Тузловская Амазония» появилась стая фламинго.
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По подсчетам исследователей, всего прилетело около 900 особей. Это примерно половина всех птиц, которых насчитали ученые в Нацпарке.
Возможно, они решили разнообразить свой рацион. И после артемии, которой они лакомились на Алибее, прилетели покормиться мотылем на Шаганах. Но уже несколько дней здесь и держатся, —
сообщили исследователи.
Также им удалось сфотографировать несколько молодых птиц с желтыми кольцами. По номеру на кольцах ученые установили, что это птенцы, которых они окольцевали в сентябре. Поэтому исследователи убедились, что с птенцами все хорошо и они продолжают оставаться на территории Нацпарка «Тузловские лиманы».
Фото: Александр Бронсков