Какие изменения принесли штормы колонии фламинго в Одесской области

Об этом сообщают на странице Национального природного парка «Тузловские лиманы».

Исследователи рассказывают, что 26 ноября ветер достигал более 20 м/с и волны на мелководном лимане высотой 50 см.

Но колония птиц стойко перенесла два бешеных урагана со снегом и штормами.

Также в сообщении говорится, что после шторма весь берег на лимане Шаганы был покрыт мотылем и у границы «Тузловская Амазония» появилась стая фламинго.

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По подсчетам исследователей, всего прилетело около 900 особей. Это примерно половина всех птиц, которых насчитали ученые в Нацпарке.

Возможно, они решили разнообразить свой рацион. И после артемии, которой они лакомились на Алибее, прилетели покормиться мотылем на Шаганах. Но уже несколько дней здесь и держатся, —

сообщили исследователи.

Также им удалось сфотографировать несколько молодых птиц с желтыми кольцами. По номеру на кольцах ученые установили, что это птенцы, которых они окольцевали в сентябре. Поэтому исследователи убедились, что с птенцами все хорошо и они продолжают оставаться на территории Нацпарка «Тузловские лиманы».

Фото: Александр Бронсков