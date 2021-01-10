ООН назвала главные нужды человечества

Главной потребностью людей в мире стал доступ к здравоохранению, образованию, санитарии и чистой воде.

Об этом сказано в докладе ООН по итогам годового исследования «ООН ― 75: Глобальный диалог».

«В связи с тем, что пандемия COVID-19 изменила ход прогресса и усилила неравенство, главным приоритетом в краткосрочной перспективе опрошенные назвали доступ к базовым услугам: здравоохранению, образованию, а также к средствам санитарии и чистой воде», ― говорится в документе.

Также респонденты считают главной угрозой изменение климата и загрязнение среды обитания.

Но 49% опрошенных сообщили, что верят в улучшение условий жизни к 2045 году. Так считают граждане менее развитых стран, а также государств, затронутых конфликтами.

Всего в опросе приняли участие свыше 1,5 млн человек из 193 стран мира.

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