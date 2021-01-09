2020 год стал самым жарким в истории Европы: как изменился климат?

2020 стал одним из самых жарких для планеты, а на территории Европы погода была рекордно теплой. Однако больше всего температура поднялась в Арктике и в Сибири.

Об этом сообщили в Службе мониторинга климата Евросоюза Copernicus (C3S).

Сообщается, что последнее десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений, а с 2015 года в C3S зафиксировали шесть исключительно жарких лет. В 2020 году средняя температура в мире достигла рекордных показателей 2016 года, а на территории Европы даже превысила.

Так, прошлый год был на 0,6 °C теплее средних показателей 1981-2010 годов и на 1,25 °C теплее доиндустриального периода 1850-1900 годов.

На территории Европы температура увеличилась на 1,6 °C по сравнению с 1981-2010 годами и побила рекорд 2019-го года, который ранее считался самым жарким.

Однако больше всего за последнее десятилетие температура увеличилась в Арктике и на севере Сибири. Там в некоторых местах фиксировали повышение средней температуры на 6 °C.

Также в 2020 году продолжил расти средний максимум выбросов углекислого газа в атмосфере Земли. Частично ученые объясняют большим количеством лесных пожаров на территории Сибири. В результате этих пожаров в прошлом году в атмосферу попало 244 мегатонн углекислого газа. Это на треть больше, чем в 2019-м.

Карло Буонтемпо, директор Службы мониторинга климата, отметил, что 2020 год отличается исключительно теплой погодой в Арктике и рекордным количеством тропических штормов в Северной Атлантике.

«Неудивительно, что последнее десятилетие было самым теплым. Это очередное напоминание об острой потребности в сокращении выбросов, чтобы предотвратить негативные климатические последствиям в будущем», ㅡ сказал он.

Напомним, в январе 2021 года в Одесской области была гроза с градом, хотя это явление характерно для весны или лета.

О необратимых изменениях климата, о том, что в связи с этим ждет Одессу и как подготовиться к последствиям глобального потепления, в интервью «Одесской жизни» рассказал ректор Одесского государственного экологического университета, профессор Сергей Степаненко. Читайте ЗДЕСЬ.

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