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Олимпийская чемпионка из Одессы Баюл отказалась от украинского гражданства: обиделась на Зеленского

Олимпийская чемпионка из Одессы Баюл отказалась от украинского гражданства: обиделась на Зеленского

У себя в инстаграм она написала, что с одной стороны этого требуют украинские законы, а с другой, она обижена тем, что президент Украины не пригласил ее в Киев на празднование 30-летия Независимости Украины.

Оксана Баюл – золотая медалистка зимней олимпиады 1994 года в женском одиночном катании. Будучи сиротой, она с 13 лет жила и тренировалась в Одессе у своего тренера Галины Змиевской.

И вот, вчера стало известно, что фигуристка отказалась от украинского гражданства.

Конституция Украины гласит, что в Украине разрешено только единственное гражданство. … Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признается гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства,

– написала Баюл в своем инстаграм.

Фигуристка давно живет в Соединенных Штатах Америки. Впрочем, до последнего момента ничего не мешало ей иметь два паспорта: американский и украинский.

Свет на мотивы ее демарша с отказом от украинского гражданства проливает другой ее пост в социальной сети, опубликованный три дня назад.

В нем она жалуется, что президент Украины Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование Дня Независимости:

– …что вы добились в вашем ко мне унижениях? Вот в чем вопрос? А то что Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет независимости так я уже давно не летаю в облаках и всё равно спасибо.

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Скриншоты со страницы Оксаны Баюл в Instagram

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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