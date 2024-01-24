Одесская теннисистка Даяна Ястремская установила рекорд на престижном турнире в Австралии

Об этом сообщают на портале «Большой теннис Украины».

23-летняя одесситка обыграла 19-летнюю чешку Линду Носков со счетом 6:3, 6:4.

В сообщении говорится, что Даяна Ястремская впервые сыграет в полуфинале турнира Grand Slam. После своей исторической победы Даяна оставила послание украинским воинам в объективе видеокамеры: «Я горжусь нашими воинами из Украины».

За выход в финал Ястремская сыграет против победительницы пары Анна Калинская (25-летняя нейтральная россиянка) – Цинь Вэнь Чжэн (21-летняя китайская теннисистка).

Поболеть за одесскую теннисистку в полуфинальном матче можно будет в четверг, 25 января.