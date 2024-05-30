Василий Михайлов: боролся достойно, но на Олимпиаду не едет

Первые три поединка Василия прошли успешно — в них он одержал уверенные победы. Нужно было сделать последний шаг – выиграть полуфинал.

Сражаться Михайлову пришлось против трехкратного чемпиона Европы Даурена Куруглиева, ныне выступающего за Грецию.

Ни один из соперников во время боя не сумел провести ни одного результативного действия. Оба были крайне осторожны. Но штрафные баллы за пассивность, как всегда, получал только Михайлов. Их ему отвесили сразу два. Еще один балл Куруглиев сумел заработать, когда все-таки бросился в атаку, вынудив обороняющегося Василия заступить за край ковра. На этом все. Куруглиев получил свою путевку, а Михайлову предстоял еще один день борьбы.

Чтобы иметь возможность бороться за третью и последнюю олимпийскую лицензию, нужно было стать бронзовым призером турнира. Михайлову противостоял поляк Себастьян Жезержанский. До последней минуты боя счет был равным – 1:1. На выручку Василию пришел излюбленный прием — проход в ногу со сбиванием в партер. Михайлов стал бронзовым призером, и появился еще один шанс поехать на Олимпиаду.

Против был только чемпион Грузии Владимери Гамкрелидзе. Но в их поединке, к сожалению, у Михайлова не выходило ничего. Итоговый счет – 8:2 в пользу грузинского спортсмена, который летом поедет на олимпиаду. А наш Василий остановился в шаге от путевки.

Мы, земляки Василия Михайлова и его преданные болельщики, благодарим нашего чемпиона за надежду и эмоции, которые он подарил всей Украине.

Виктор Ганган