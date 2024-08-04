Олімпіада-2024: дві українські спортсменки впевнено вийшли у фінал зі стрибків у висоту (відео)

Як повідомляє sport.ua, обидві спортсменки – Ярослава з першої спроби, а Ірина з другої – успішно подолали кваліфікаційний бар’єр, взявши висоту 1,95 м, і цього вистачило для попадання у фінал. Для Ірини Геращенко (на верхньому фото) це був найкращий результат цього сезону.

Ще одна представниця України Юлія Левченко не змогла підкорити планку на висоті 1,83 м та достроково припинила змагання.

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Норматив для прямого виходу у фінал Олімпіади перед початком кваліфікації складав 1,97 м. Висота 1,92 м підкорилася 14 спортсменкам, організатори вирішили підняти планку ще на 3 см.

Загалом у фіналі змагатимуться за медалі 13 легкоатлеток. Фінал відбудеться у неділю, 4 серпня, о 20:50 за київським часом.

Як повідомлялося, у суботу, 3 серпня, Україна здобула своє перше «золото» на Олімпіаді-2024 – цю нагороду нашій збірній принесли фехтувальники Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кровацька та Юлія Бакастова.