Новости Одессы и Одесской области

В Одессе учительница распространяла антиукраинскую пропаганду на уроках истории

В Одессе учительница распространяла антиукраинскую пропаганду на уроках истории

В одной из школ Одессы на уроках истории Украины учительница распространяла антиукраинские нарративы, в частности утверждение об «искусственности» создания Украины 100 лет назад. Инцидент вызвал общественный резонанс и стал поводом для служебной проверки. Об этом сообщила представитель языкового омбудсмена Ярослава Витко-Присяжнюк.

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Ученики записали на аудио слова учительницы, где звучали антигосударственные заявления, а также исторические тезисы о том, что украинцы якобы с радостью приветствовали Красную армию после падения царизма. Запись передали в городской департамент образования, и директор Елена Буйневич инициировала проверку этого случая.

В результате огласки учительница решила не ждать завершения расследования и уволилась по собственному желанию. Также было установлено, что уроки истории Украины проводились на русском языке, что нарушает языковое законодательство.

Представительница языкового омбудсмена отметила, что подобные случаи требуют тщательного контроля, чтобы обеспечить соответствие образования государственным стандартам и предотвратить распространение пропаганды в школах.

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