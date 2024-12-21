В Одессе учительница распространяла антиукраинскую пропаганду на уроках истории

Ученики записали на аудио слова учительницы, где звучали антигосударственные заявления, а также исторические тезисы о том, что украинцы якобы с радостью приветствовали Красную армию после падения царизма. Запись передали в городской департамент образования, и директор Елена Буйневич инициировала проверку этого случая.

В результате огласки учительница решила не ждать завершения расследования и уволилась по собственному желанию. Также было установлено, что уроки истории Украины проводились на русском языке, что нарушает языковое законодательство.

Представительница языкового омбудсмена отметила, что подобные случаи требуют тщательного контроля, чтобы обеспечить соответствие образования государственным стандартам и предотвратить распространение пропаганды в школах.

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