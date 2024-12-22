Олег Кіпер розповів, коли розпочнуться зимові канікули у школах Одеської області

Про це повідомив напередодні голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, раніше за всіх на відпочинок підуть школярі з Одеси та Одеського району: 119 шкіл ухвалили рішення про початок зимових канікул із понеділка, 23 грудня. Але вони й відновлять навчання раніше за всіх – з 6 січня.

Ще 462 навчальні заклади Одеської області розпочнуть свій зимовий відпочинок 30 грудня, додав Кіпер.

Тривалість канікул варіюється від двох до трьох тижнів. Додатковий тиждень відпочинку буде у школах, які перенесли осінні канікули на зимовий період.

Натомість заклади дошкільної та позашкільної освіти Одещини під час канікул продовжать роботу у форматі, в якому працюють і зараз.

Крім того, глава ОВА нагадав, що проведення новорічних свят у період воєнного стану в навчальних закладах можливе лише за дотримання заходів безпеки, без масового скупчення, під персональну відповідальність керівників. При сигналі повітряної тривоги необхідно негайно припинити захід, повідомити про можливу загрозу учасників та забезпечити їх евакуацію в укриття.

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