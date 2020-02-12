Около 92% больниц в Одесской области готовы заключить декларации с Нацслужбой здоровья

Об этом шла речь на совещании в Одесской областной государственной администрации, сообщает пресс-служба ОГА.

“Развитие медицины в регионе – один из наших приоритетов. Сейчас создана вертикально-интегрированная система, которая объединила все медицинские учреждения Одесской области в единое медицинское пространство. Это эффективно повлияет на предоставление качественных услуг каждому жителю Одесской области независимо от места его проживания”, – сказал заместитель главы Одесской ОГА Виталий Свичинский.

В свою очередь директор департамента коммуникаций Национальной службы здравоохранения Украины Татьяна Бойко отметила, что трансформация системы должна происходить в интересах пациента. Благодаря программе медицинских гарантий, у людей должен быть перечень бесплатных услуг.

Чтобы получать бесплатные услуги, подчеркнула она, необходимо заключить декларацию с врачом “первички” (семейным врачом или педиатром) и в дальнейшем получать направления на следующие уровни медицинской помощи.

Но экстренную медицинскую помощь будут оказывать любому пациенту, даже если он не подписал декларацию. Однако без декларации медучреждение сможет официально взимать плату за свои услуги. Электронное направление не понадобится только для обращения к психиатру, стоматологу и гинекологу.

В ходе совещания речь также шла о том, что с 1 апреля больницы и диспансеры в Украине будут финансироваться не по количеству койкомест, как было раньше, а в зависимости от объема предоставленных медицинских услуг. Подробнее об изменениях с 1 апреля и о бесплатных услугах в больницах можно прочесть по ссылке.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” рассказывала, что поменяется в украинских больницах в 2020 году в связи с медицинской реформой. Мы также писали о том, какие изменения будут в работе скорой помощи. Наша журналистка также интересовалась, можно ли в Одессе сделать бесплатные анализы, которые предусмотрены медреформой.

Фото: cheline.com.ua, ОГА

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