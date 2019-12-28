«Скорая» начнет работать по-новому: что ждет украинцев в 2020 году?

В Кабмине приняли Программу медицинских гарантий. Согласно этому документу, с 1 апреля 2020 года экстренная помощь и госпитализация будут финансироваться Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Что изменится в работе «скорой» и какие операции проведут бесплатно?

«Скорые» хотят ускорить

Уже этой весной, в рамках второго этапа медреформы, в правительстве планируют запустить Программу медицинских гарантий. Ею определяется перечень услуг, которые будут оплачиваться государством через Национальную службу здоровья. В этот перечень входит и экстренная медицинская помощь. И чтобы получить деньги из бюджета, каждому региональному центру экстренной помощи нужно будет заключить договор с НСЗУ. А сделать это будет не просто: придется стать не только коммунальным предприятием, но и создать центральную оперативно-диспетчерскую службу (да еще и за свои средства). Однако, как подчеркивают в Минздраве, введение такой службы в регионе крайне необходимо – вся область будет подключена к единой диспетчерской и оператор службы «103» сможет направить к пострадавшему ближайшую бригаду экстренной помощи (даже если она из другого района). Это, в свою очередь, позволит сократить время на обработку вызова с 3-5 минут до 1 и на прибытие «скорой» – с 20 минут до 9-12.

Кроме того, вызвать «скорую» теперь смогут и люди (их примерно 1 млн.) с различными нарушениями слуха или речи, отправив текстовое сообщение с мобильного телефона.

Важное о госпитализации

Изменятся требования к госпитализации людей с острым инфарктом миокарда и инсультом.

Например, когда у пациента развивается острый инфаркт миокарда, «скорая» выезжает на вызов и делает все диагностические процедуры. Если диагноз подтверждается, то госпитализируют пациента не в ближайшую райбольницу, как раньше, а в специализированный кардиоцентр.

То же с инсультом. Пациента с таким диагнозом должны будут госпитализировать в медучреждение, где можно диагностировать вид инсульта и провести квалифицированное оперативное вмешательство. Также в Национальной службе здоровья уточнили, что с 1 апреля лечение инсульта и инфаркта станет бесплатным (на инсульты в госбюджете выделили 912 млн., а на инфаркты – 217 млн.). Причем помощь обязаны оказать независимо от того, есть ли у пациента декларация.

Скорость прежде всего

С момента остановки сердца до смерти мозга проходит 4-5 минут, от начала критического кровотечения до смерти – 5-10 минут. За это время нужно успеть спасти жизнь.

Сколько денег потратят?

1,9 млрд. грн. в госбюджете выделили на развитие экстренной медицинской помощи.

Подготовила Виктория Сергеева

Фото: ua.news

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