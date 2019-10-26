Бесплатные анализы: действует ли в Одессе медицинская реформа

С момента запуска реформы сфера медицинских услуг претерпела серьезные изменения. К примеру, пациенты, которые подписали декларацию с семейным врачом, теперь имеют возможность сделать базовые анализы бесплатно. Но недавно в редакцию обратилась одесситка Татьяна Григорьева – жительница поселка Котовского, которая пожаловалась, что с нее, пенсионерки, взяли деньги за анализы. Мы решили прояснить ситуацию и отправились по инстанциям.

Благотворительная помощь: добровольно или принудительно

Согласно Приказу Минздрава Украины «Об утверждении Порядка предоставления первичной медицинской помощи» №504 от 19 марта 2018 года, в число бесплатных лабораторных исследований входят:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

общий анализ мочи;

глюкоза крови;

общий холестерин;

быстрые тесты на гепатит, ВИЧ и т.д.

Вооружившись этими знаниями, мы отправились в лабораторию на улице Крымской, 66, где, по утверждению нашей читательницы нарушили ее права. Лаборант подтвердил, что они действительно берут деньги в качестве благотворительной помощи (об этом свидетельствует и информация на стендах лаборатории). Также специалист добавила, что никаких распоряжений об изменениях в работе она не получала и о бесплатных анализах не знает.

Затем мы отправились в Консультативно-диагностический центр, который находится на улице Академика Заболотного, 32а. Именно к этому учреждению относится названная лаборатория.

Директор центра Евгений Арийчук пояснил, что в Консультативно-диагностическом центре принимают только узкие специалисты и к семейной амбулатории, с которой заключала договор наша читательница, он не имеет никакого отношения.

– На сегодняшний день Центр является коммунальным предприятием и пока не заключил договор с Национальной службой здоровья, – уточняет Евгений Корнеевич. – Планируем его заключить в апреле следующего года (пока идет подготовка документации — прим. ред.). После подписания договора мы сможем получить финансирование от Национальной службы здоровья. Соответственно, и анализы в нашей лаборатории на улице Крымской, 66 тогда будут бесплатными.

Пока проходит переходный период, пациентов, у которых есть возможность, просят внести благотворительный взнос в размере 20 гривен за анализ. На эти деньги лаборатория приобретает необходимые материалы.

У каждой амбулатории своя лаборатория

Чтобы узнать, где наша читательница могла бы сдать анализы бесплатно, мы отправились в Центр первичной медико-санитарной помощи №5, куда и обращалась Татьяна Григорьева. В здании, где находится Консультативно-диагностический центр, размещаются амбулатории семейных врачей №2 и №4.

Заведующая амбулаторией общей практики семейной медицины №2 и №4 Нина Бондаренко поясняет ситуацию так:

– Каждая амбулатория, где принимают семейные врачи, закреплена за определенными лабораториями. Раньше тут была поликлиника №29 и все ее пациенты сдавали анализы на Крымской, 66. После реорганизации нас «привязали» к другим лабораториям. Они находятся дальше, и часто люди просто не хотят туда ехать.

Если врач дает направление на анализы, он должен дать адрес лаборатории с бесплатными услугами.

– Чтобы определить, куда отправляли сдавать анализы Татьяну Григорьеву, нужно видеть направление ее семейного врача. Без него мы не можем утверждать, что доктор отправила пациента не в ту лабораторию, – прокомментировала ситуацию заведующая амбулаторией.

Вместе тем, Нина Витальевна пообещала провести беседу с врачами и напомнить, чтобы в направлениях обязательно прописывали адреса лабораторий.

К апрелю следующего года планируется разместить и семейных врачей, и лабораторию для забора анализов в одном здании. Это, безусловно, будет для пациентов гораздо удобнее.

Таким образом, можно подытожить, что когда семейный врач дает направление на анализы, он должен дать адрес лаборатории, где услуги пациенту предоставят бесплатно.

Фото: chebo.biz