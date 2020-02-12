Лечиться бесплатно: какие услуги, когда и для кого

С 1 апреля должна заработать Программа медицинских гарантий, согласно которой медицинская помощь, вплоть до высокоспециализированной, должна предоставляться больным бесплатно. В настоящее время проект Постановления Кабмина «Некоторые вопросы совершенствования реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году», №1124 от 27 ноября 2019 года, опубликован на сайтах Минздрава и Национальной службы здоровья для ознакомления и общественного обсуждения. За что, согласно новому документу, не придется платить пациентам?

Что входит в пакет «бесплатно»?

Программа медицинских гарантий, согласно Постановлению №1124, включает несколько видов помощи:

экстренную;

первичную;

специализированную амбулаторную (поликлиники) и стационарную (больницы);

паллиативную (подход, призванный облегчить жизнь неизлечимо больному человеку и его родственникам);

медицинскую реабилитацию;

медицинскую помощь детям до 16 лет;

медицинскую помощь в связи с беременностью и родами.

Будет продолжена и реализация программы «Доступные лекарства». Мы и дальше сможем получать бесплатно или с небольшой доплатой лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы.

За часть перечисленных услуг Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) уже платит медицинским учреждениям, за другую – например, больницам – скоро будет платить. Пять направлений специализированной помощи выделены в качестве приоритетных, поскольку оказывают огромное влияние на продолжительность и качество жизни. Это лечение острого инфаркта и острого инсульта, помощь при родах и неонатальная помощь недоношенным детям, эндоскопические обследования для ранней диагностики онкологии. За них НСЗУ планирует платить по повышенному тарифу.

Лидируют болезни сердца и сосудов

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются проблемой №1 в мире. В Украине показатель смертности от ССЗ на 30% больше, чем в целом по Европе. По количеству распространения онкозаболеваний Украина тоже лидирует – второе место среди европейских стран. Чтобы изменить ситуацию, МОЗ определило перечень услуг, которые пациентам будут предоставляться бесплатно.

Медицинская помощь при инсульте (инфаркте) включает:

диагностику (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования);

проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирования (инфаркт);

круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;

реабилитационную помощь в остром периоде.

Для ранней диагностики рака можно будет пройти такие обследования:

маммографию;

гистероскопию;

эзофагогастродуоденоскопию;

колоноскопию;

цистоскопию;

бронхоскопию.

Напомним, что бесплатно воспользоваться услугами по Программе медицинских гарантий смогут только те, кто заключил декларацию с семейным врачом (педиатром, терапевтом). Это поможет идентифицировать пациента и определить, куда направлять средства на его лечение.

Сколько выделят на пациента?

Интересно, что медучреждения будут получать средства от НСЗУ за каждый пролеченный случай. Что это значит?

Пролеченный случай – комплекс медицинских услуг, предоставляемых пациенту при его госпитализации в стационар (для профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации), который завершается выбытием пациента из стационара. Другими словами, медперсонал будет заинтересован оказать пациенту услуги на должном уровне. Ведь если пациент будет недоволен и пожалуется в Национальную службу здоровья, вопрос с финансированием наверняка примет другой оборот.

Чтобы понимать, о каких средствах идет речь, приведем тарифы на некоторые услуги:

оказание медицинской помощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях (ставка на пролеченный случай) – 19332,31 грн.;

оказание медицинской помощи при остром инфаркте миокарда в стационарных условиях (ставка на пролеченный случай) – 16001,43 грн.;

16001,43 грн.; базовая ставка на пролеченные случаи, включенные в пакеты «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях» и «Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций» – 4563,64 грн. К этому тарифу применяются коэффициенты, учитывающие сложность клинических случаев и интенсивность использования ресурсов;

тариф на роды, предусмотренные спецификациями, – 8136,03 грн.

диагностика и химиотерапевтическое лечение онкобольных – 17843,96 грн.;

диагностика и радиологическое лечение онкобольных – 30327,75 грн.;

тариф на паллиативную помощь – 7865,64 грн.

Безусловно, четыре с половиной тысячи на хирургические услуги – непомерно малая сумма. То же можно сказать и о расходах на роды или паллиативную помощь. Ведь те, кто сталкивался с затратами на лечение родных и близких, знают, в какие деньги это выливается. И тут важно обратить внимание на один нюанс. В тарифах на медицинские услуги, которые предлагается утвердить, не включена стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, которые обеспечиваются за счет других программ государственного бюджета.

В Национальной службе здоровья утверждают, что тарифы на приоритетные медицинские услуги были сформированы с учетом данных о предоставлении таких услуг в успешных коммунальных клиниках. И рассчитывались совместно с профессиональным медицинским сообществом и международными экспертами.

«Добровольных взносов» не будет

Эксперты в сфере медицинского обслуживания задаются вопросом: хватит ли средств в бюджете на реализацию планов Минздрава? И не придется ли пациентам снова оплачивать услуги из своего кармана?

На здравоохранение в 2020 году выделили 113 млрд. гривен, что составляет не более 3% ВВП (валовый внутренний продукт, который отражает потенциальные возможности экономики). В европейских странах на здравоохранение выделяют не меньше 5% ВВП. (Если исходить из европейской нормы, то на финансирование медицины в Украине должно быть выделено 216 млрд. грн., то есть практически в 2 раза больше).

В связи с недостатком финансирования не исключена ситуация, когда денег не хватит. При таком положении вещей Национальная служба здоровья может уменьшить тарифы, то есть медучреждения получат меньше финансирования, а у пациентов могут просить «добровольные взносы». Но в НСЗУ утверждают, что медучреждения не имеют права требовать с пациента деньги. Изыскать недостающие суммы можно из других источников. Имеются в виду местные программы развития медицины и доходы от платных услуг (тех, которые не входят в программу медицинских гарантий и сервисные услуги (например, платные палаты в больницах). Вопрос только в том, чтобы правильно распоряжаться доходами.

А касаясь случаев, когда с пациентов все же будут требовать деньги, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая призывает сообщать в Национальную службу здоровья.

К слову, позвонить в НСЗУ и получить ответы на свои вопросы, в том числе по внедрению второго этапа медреформы, можно и сейчас, позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 1677.

Где лучше заботятся о здоровье людей?

Больше всех из стран – членов Европейского Союза на систему здравоохранения выделяют Швейцария (12,2% ВВП), Франция (11,5% ВВП) и Германия (11,1% ВВП).

Для многих стран Центральной и Восточной Европы, например Литвы и Польши, этот показатель составил только 6–8% ВВП.

Россия тратит на здравоохранение 5,3% своего валового внутреннего продукта. Рядом, кстати, находится Китай, который тратит 5% ВВП. Молдова выделяет на лечение своих граждан 4,8% ВВП.

А вот лидером в мире являются США. Они тратят 17,1% ВВП на программы здравоохранения.

Фото: dzerkalo.media

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