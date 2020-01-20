Оголошено імена півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2020: список

Про це повідомляє Суспільне.

З 8 лютого в прямих ефірах телеканалу суспільного мовлення UA: ПЕРШИЙ і телеканалу СТБ за право представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Нідерландах будуть боротися 16 конкурсантів, серед яких KHAYAT, Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil та Еліна Іващенко.

Третім суддею Національного відбору на Євробачення-2020 став генеральний продюсер радіохолдингу №1 в Україні «ТАВР Медіа», генеральний директор «Хіт ФМ» — Віталій Дроздов.

Повний список півфіналістів Нацвідбору:

[О] — український інді-поп гурт, володарі премії «Хіт року» за версією KissFM, приз у номінації «Свіжа кров» Jagermeister Music Awards, двічі фіналісти APPS Music & SZIGET, учасники понад 20 музичних фестивалів, серед яких Koktebel Jazz Fest, «Білі ночі», Atlas Weekend, Waves Vienna та інші.

KHAYAT — молодий український артист та автор пісень, виступає в жанрі фольктроніка. Один із найяскравіших півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019, після участі в якому випустив дебютний альбом KHMIL’, що став синтезом електронної музики, етнічних мелодій та східних мотивів.

Assol — співачка, яка в п’ять років змогла підкорити український шоу-бізнес, півфіналістка вокального шоу «Голос країни».

CLOUDLESS — бойзбенд, який здобув широку популярність 2017 року завдяки хіту «Між світами», що став саундтреком до серіалу «Школа». Пісні гурту часто звучать в українських серіалах і розважальних шоу.

GARNA — сольний проєкт української співачки Альони Левашевої в колаборації з музичним продюсером Олексієм Хорольським. Альона — авторка власних пісень, вокалістка симфонічного кросовер-оркестру Prime Orchestra й кавер-проєкту Manera.

Katya Chilly — відома українська співачка, музикантка й композиторка, хедлайнерка багатьох музичних фестивалів. У творчому доробку співачки 5 альбомів, трансляції на MTV, BBC, більше ніж 40 сольних концертів у Великобританії, понад 1000 — в Україні.

FO SHO — афроукраїнський хіп-хоп проєкт, створений на початку 2019 року. Сестри Бетті, Міріям і Сіона Ендале дуже пишаються своїм унікальним культурним походженням і демонструють його у своїх піснях та енергійних живих виступах, а їхня музика — це симбіоз сучасних жанрів від trap до hip-hop.

David Axelrod — відомий український співак, музикант і композитор.

Олександр Порядинський — співак і композитор, автор хітів, наймолодший переможець вокального шоу «Х-фактор».

TVORCHI — молоді музиканти з Тернополя, які створюють музику, що слухає весь світ. Їхній хіт Believe за лічені дні увійшов у топ-10 у чартах Google Play в Україні.

GIO — молодий музикант, який працює в жанрі pop-music. Автор і композитор, учасник відомих вокальних шоу «Х-фактор» та «Голос країни», також виступав разом з оркестром Lords of The Sound.

Jerry Heil — молода українська співачка, авторка й композиторка, «Прорив року» за версією премії Jager Music Awards, «Відкриття року» за версією журналу Viva, номінантка на музичну премію YUNA 2020 у категоріях: «Найкраща виконавиця», «Найкраща пісня», «Відкриття року». Її «#ОХРАНА_ОТМЄНА» стала хітом, набравши 14 млн переглядів на YouTube та утримуючи лідерські позиції в iTunes.

KRUTЬ — співачка та бандуристка Марина Круть, яка почала свій музичний шлях п’ятнадцять років тому. Працює в унікальному стилі, поєднавши електронний саунд і старовинний інструмент навколо свого самобутнього голосу, та часто представляє Україну й сучасну українську музику на різних фестивалях і шоу-кейсах.

Еліна Іващенко — у музиці з п’яти років. Переможниця двох популярних вокальних шоу України («Х-фактор» та «Голос. Діти»), радіоведуча, викладачка вокалу, володарка Гран-прі фестивалю «Чорноморські ігри-2018».

Go-A — гурт, який у своїй творчості поєднав український вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани й потужний гітарний драйв. Учасники найвідоміших музичних фестивалів («Джаз Коктебель», «Країна мрій», «Гогольфест» та інших). Багато разів представляли українську музику в Ізраїлі, Польщі, Білорусі.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure — колаборація української електронної групи MOONZOO, яка працює в стилі Sad Dance («танцювальна музика для тих, кому невесело»), й американського репера F.M.F. Sure. Дебютний альбом MOONZOO наприкінці 2018 року українські музичні ЗМІ одразу назвали одним із найкращих релізів року.

Фото: Суспільне

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