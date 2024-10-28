В Овидиополе состоялся турнир по гандболу на призы ротари-клуба «Одесса-Ришелье»

Кто победил в турнире

За годы войны любители этой игры в Одесской области взяли шефство над батальоном бойцов, в котором служит воспитанница овидиопольского гандбола, мастер спорта Светлана Пасечник. Они передали бойцам автомобиль, разные медикаменты и приборы ночного видения.

Первыми на площадку вышли юные гандболисты Черноморска и Раздельной. С первых минут матч был напряженным, но постепенно преимущество черноморцев становилось более ощутимым. Они выиграли первый тайм и завершили игру со счётом 24:17, что позволило им выйти в финал.

Вторая пара команд ДЮСШ из Южного и Ивановки тоже вышла на разминку. Казалось, ребята из Южного победят своих соперников, которые были младше. Но ивановцы под руководством Сергея Латушкова сразу захватили инициативу и довели игру до победы.

Следующей игрой был поединок за 3 место между ДЮСШ из Южного и Раздельной. Игра держалась в напряжении до последней секунды, но в конце гандболисты из Южного вырвали победу – 22:21.

Финальная игра между ДЮСШ Черноморска и Ивановки завершилась победой Черноморска. Хотя первый тайм был почти равным (12:7), второй тайм принес черноморцам преимущество, кубок и золотые медали. Ивановка получила серебряные медали, а ДЮСШ из Южной – бронзовые.

— Особую благодарность наш ротари-клуб выражает Одесской областной федерации гандбола, судейской бригаде, тренерам команд и руководителям Овидиопольского спорткомплекса, – говорит инициатор и организатор турнира президент РК «Одесса-Ришелье» Вячеслав Воронков. – Соревнования прошли очень организованно, точно в соответствии с расписанием. С одной стороны, мы рады внести свой вклад в дальнейшее развитие спорта в нашем регионе. С другой – наш турнир носит и просветительскую роль. Многие участники турнира впервые услышали о самой авторитетной благотворительной организации мира Rotary International, активно работающей почти во всех странах мира.

Гандбол в Одесской области развивается

Несмотря на военное время, одесский гандбол под руководством Областной федерации продолжает развиваться. Так, только в этом году новые отделения детского гандбола открылись в Измаиле и Ананьеве.

Это свидетельствует, прежде всего, о налаженной системе подготовки спортсменов, высокой квалификации тренеров и судей в одесском гандболе. Юношеская сборная Одесской области постоянно занимает призовые места на чемпионатах Украины, а в прошлом году завоевала золотые медали.

Регулярно проводятся разные турниры. В частности, в эти дни в Измаиле прошел чемпионат Украины. Интересно, что украинскую сборную ветеранов тренирует бывший глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий. И сейчас команда готовится к чемпионату Европы. Сам экс-губернатор также тренируется и играет в гандбол.

Александр ФЕДОРОВ, мастер спорта