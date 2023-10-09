Бывший губернатор Одесской области останется под заочным арестом

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Степанова обвиняют в причастности к коррупционным схемам, связанных с закупкой материалов для изготовления паспортов и других украинских официальных документов.

Расследование также указывает на международные финансовые махинации, в которые были вовлечены не только украинские, но и иностранные граждане из Эстонии и Франции.

Подробности махинаций на “Полиграфкомбинате”

Оказалось, что бывший директор «Полиграфкомбината» использовал компанию, зарегистрированную в Эстонии, для своей личной выгоды, завышая цены на материалы для производства документов в несколько раз.

Полученные деньги затем легализовывались через счета нескольких компаний, зарегистрированных в разных странах, чтобы скрыть их происхождение. В этой схеме участвовали не только украинские чиновники, но и граждане Эстонии и Франции.

Суд принял решение о продлении ареста в силе, и Максим Степанов останется под действием этого ограничения пока длится расследование.

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