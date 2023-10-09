Новости Одессы и Одесской области

Бывший губернатор Одесской области останется под заочным арестом

Бывший губернатор Одесской области останется под заочным арестом

Сегодня, 9 октября, суд подтвердил решение о том, что Максим Степанов, бывший губернатор Одесской области и бывший директор предприятия «Полиграфкомбинат», останется под арестом. Его подозревают в хищении порядка 500 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Степанова обвиняют в причастности к коррупционным схемам, связанных с закупкой материалов для изготовления паспортов и других украинских официальных документов.

Расследование также указывает на международные финансовые махинации, в которые были вовлечены не только украинские, но и иностранные граждане из Эстонии и Франции.

Подробности махинаций на “Полиграфкомбинате”

Оказалось, что бывший директор «Полиграфкомбината» использовал компанию, зарегистрированную в Эстонии, для своей личной выгоды, завышая цены на материалы для производства документов в несколько раз.

Полученные деньги затем легализовывались через счета нескольких компаний, зарегистрированных в разных странах, чтобы скрыть их происхождение. В этой схеме участвовали не только украинские чиновники, но и граждане Эстонии и Франции.

Суд принял решение о продлении ареста в силе, и Максим Степанов останется под действием этого ограничения пока длится расследование.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить