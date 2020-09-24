Официальный курс доллара к гривне поднялся до максимума с начала 2020 года

Курс доллара стремительно вырос Национальный банк Украины на вторник, 15 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,00 гривни/доллар. По сравнению с 14 сентября гривня стала дешевле на 10 копеек. ПОДРОБНЕЕ

В Украине после выходных изменился официальный курс доллара Национальный банк Украины на 25 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,39 гривен за доллар. Это на 9 копеек ниже по сравнению с 21 августа. ПОДРОБНЕЕ