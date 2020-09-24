Официальный курс доллара к гривне поднялся до максимума с начала 2020 года

Об этом стало известно из данных сайта НБУ.
Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года. Выше он в последний раз был 13 января 2019 года – 28,27015 гривен за доллар.
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НБУ снизил официальный курс доллара.
Национальный банк Украины на вторник, 15 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,00 гривни/доллар. По сравнению с 14 сентября гривня стала дешевле на 10 копеек.
До конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 гривен. Такой же курс, вероятно, сохранится и в 2021 году.
Национальный банк Украины на 25 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,39 гривен за доллар. Это на 9 копеек ниже по сравнению с 21 августа.
Во вторник, 11 августа, доллар по отношению к гривне подешевел на 4 копейки.
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