В обменниках Одессы могут появиться разные курсы для «синих» и «белых» долларов

Странное табло

Сотрудник нашего издания обратил внимание, что в пункте обмена валют, расположенном между улицами Большой и Малой Арнаутскими 11 сентября поменяли электронное табло, на котором указаны текущие курсы валют.

Вместо строки с курсом доллара США там появились две строки — для “синих” и “белых” долларов. То, что строки разные, предполагает, что и курс на купюру одного и того же достоинства, может отличаться. Хотя в момент съемки цифры покупки и продажи американской валюты были одинаковыми для всех долларов, вне зависимости от их “цвета”.

Доллар синий, доллар белый

Что же это такое — доллары синие и доллары белые? Чем они отличаются.

В Украине термины «синие» и «белые» доллары используются для обозначения банкнот разных периодов выпуска.

Синие доллары – это купюры нового образца, выпущенные после 2009 года. Они имеют характерную синюю ленту, проходящую вертикально через банкноту.





Белые доллары — это более старые купюры, выпущенные до 2009 года, имеющие более светлый оттенок бумаги.





В Украине существует тенденция, когда «синие» доллары ценятся больше, чем «белые». Это связано с тем, что новые купюры считаются защищенными от подделок.

Поэтому обменные курсы для «синих» долларов могут быть выше, чем для «белых».

“Синий” и “белый” курсы — официальные?

Установление разного курса для «синих» и «белых» долларов не является официально регулируемым Национальным банком Украины (НБУ). Однако, на практике, обменные пункты могут устанавливать разные курсы для новых и старых банкнот из-за разницы в спросе и предложениях.

НБУ не запрещает обменным пунктам устанавливать собственные курсы, но они должны соблюдать общие правила и нормы валютного рынка. Важно отметить, что такие действия могут вызвать недовольство среди клиентов, поэтому обменные пункты должны четко информировать свои курсы и условия обмена.

Регулятор может вмешаться, если обменный пункт нарушает законодательство или совершает мошеннические действия. К примеру, если обменный пункт не информирует клиентов о разных курсах или вводит их в заблуждение, это может стать основанием для санкций.

Отметим, что в онлайн-обменниках для долларов старого и нового образца уже давно используются разные курсы. Но в уличных одесских такого еще замечено не было. Но, судя по появлению новых табло, скоро такие изменения появятся и в них. Что касается разницы между курсом долларов разных “цветов”, она невелика — “синие” дороже примерно на 10 копеек.