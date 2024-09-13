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В обменниках Одессы могут появиться разные курсы для «синих» и «белых» долларов

В обменниках Одессы могут появиться разные курсы для «синих» и «белых» долларов

В некоторых одесских пунктах обмена валюты стали делить доллары США на два вида: синие и белые. Под это дело даже меняют электронные табло, выделяя для купюр разных “цветов” отдельные строки. Что это за “синие” и “белые доллары”, чем они отличаются, и стоят ли по разному, разбиралась “Одесская Жизнь”.

Странное табло

Сотрудник нашего издания обратил внимание, что в пункте обмена валют, расположенном между улицами Большой и Малой Арнаутскими 11 сентября поменяли электронное табло, на котором указаны текущие курсы валют. 

Вместо строки с курсом доллара США там появились две строки — для “синих” и “белых” долларов. То, что строки разные, предполагает, что и курс на купюру одного и того же достоинства, может отличаться. Хотя в момент съемки цифры покупки и продажи американской валюты были одинаковыми для всех долларов, вне зависимости от их “цвета”.

курс доллара

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Доллар синий, доллар белый

Что же это такое — доллары синие и доллары белые? Чем они отличаются.  

В Украине термины «синие» и «белые» доллары используются для обозначения банкнот разных периодов выпуска.

Синие доллары – это купюры нового образца, выпущенные после 2009 года. Они имеют характерную синюю ленту, проходящую вертикально через банкноту.
синий доллар

Белые доллары — это более старые купюры, выпущенные до 2009 года, имеющие более светлый оттенок бумаги.
белый доллар

В Украине существует тенденция, когда «синие» доллары ценятся больше, чем «белые». Это связано с тем, что новые купюры считаются защищенными от подделок.

Поэтому обменные курсы для «синих» долларов могут быть выше, чем для «белых».

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“Синий” и “белый” курсы — официальные?

Установление разного курса для «синих» и «белых» долларов не является официально регулируемым Национальным банком Украины (НБУ). Однако, на практике, обменные пункты могут устанавливать разные курсы для новых и старых банкнот из-за разницы в спросе и предложениях.

НБУ не запрещает обменным пунктам устанавливать собственные курсы, но они должны соблюдать общие правила и нормы валютного рынка. Важно отметить, что такие действия могут вызвать недовольство среди клиентов, поэтому обменные пункты должны четко информировать свои курсы и условия обмена.

Регулятор может вмешаться, если обменный пункт нарушает законодательство или совершает мошеннические действия. К примеру, если обменный пункт не информирует клиентов о разных курсах или вводит их в заблуждение, это может стать основанием для санкций.

Отметим, что в онлайн-обменниках для долларов старого и нового образца уже давно используются разные курсы. Но в уличных одесских такого еще замечено не было. Но, судя по появлению новых табло, скоро такие изменения появятся и в них. Что касается разницы между курсом долларов разных “цветов”, она невелика — “синие” дороже примерно на 10 копеек. 

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