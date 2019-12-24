За счет тротуара: на одесском поселке Котовского добавят полосу дороге

В мэрии решили расширить Николаевскую дорогу, связывающую Суворовский с остальными районами города.
Об этом сообщил заместитель городского головы Павел Вугельман, передает dumskaya.net.
В планах властей – добавить еще одну полосу к пяти, которые там уже есть. Однако, по словам вице-мэра, для этого не хватит ее существующей ширины в 17,6 метров.
Так что рабочим придется немного выйти за пределы проезжей части, захватив примерно полтора метра тротуара.
Павел Вугельман предлагает выделить две полосы для общественного транспорта, одну из которых в час пик можно было бы предоставлять автомобилистам. Еще две полосы планируют сделать реверсивными, по которым в определенное время можно будет проехать только в одну сторону.
Над точной схемой движения по дороге после ее расширения еще работают специалисты КУ “СМЭП”. После согласования с экспертами проект передадут в дорожную полицию и управление дорожного хозяйства.
Фото: dumskaya.net
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!