За счет тротуара: на одесском поселке Котовского добавят полосу дороге

Об этом сообщил заместитель городского головы Павел Вугельман, передает dumskaya.net.

В планах властей – добавить еще одну полосу к пяти, которые там уже есть. Однако, по словам вице-мэра, для этого не хватит ее существующей ширины в 17,6 метров.

Так что рабочим придется немного выйти за пределы проезжей части, захватив примерно полтора метра тротуара.

Павел Вугельман предлагает выделить две полосы для общественного транспорта, одну из которых в час пик можно было бы предоставлять автомобилистам. Еще две полосы планируют сделать реверсивными, по которым в определенное время можно будет проехать только в одну сторону.

Над точной схемой движения по дороге после ее расширения еще работают специалисты КУ “СМЭП”. После согласования с экспертами проект передадут в дорожную полицию и управление дорожного хозяйства.

Фото: dumskaya.net

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