Важлива одеська магістраль до кінця року має стати шестирядною

Миколаївську дорогу, яка сполучаю центр Одеси з житловим масивом селища Котовського розширять до шести смуг. Роботи планують завершити до кінця 2023 року.

Про це повідомив вчора, 21 вересня, Геннадій Труханов на засіданні виконавчого комітету Одеської міськради.

Розмови про розширення Миколаївської дороги тривають кілька років. Вперше про це почали говорити ще у 2019 році.

Нагадаємо, тоді місцева влада планувала додати ще одну смугу до п’яти наявних. Однак для цього не вистачало її існуючої ширини – 17,6 метра.

Тож планувалося вийти за межу проїзної частини, захопивши приблизно півтора метра тротуару.

До повномасштабного вторгнення в мерії хотіли зробити на Миколаївській дорозі виділені смуги для громадського транспорту, додати ще одну реверсивну смугу шляхом зміни розмітки й модернізувати систему світлофорів.

Це б дозволило збільшити пропускну спроможність цієї дороги в години-пік — вранці у сторону центра міста та ввечері у зворотному.

До війни вартість робіт на Миколаївській дорозі оцінювали у 8,5 мільйонів гривень. Сюди входили установка металевих фермових конструкцій, світлофори, розмітка, дорожні знаки. Ожнак після початку повномасштабної війни договір з виконавцем робіт ТОВ “Будівельна компанія “Мега шаг” було розірвано.

Але у липні 2023 року договір з цією ж компанією. Роботи подешевшали — тепер вони коштують 4,2 млн гривень. Щоправда, змінився і перелік робіт. Тепер будівельна компанія встановить тільки фермові конструкції, а нанесення розмітки, встановлення світлофорів та дорожніх знаків із техзавдання прибрали.

Зараз на Миколаївській дорозі проїжджа частина складається з п’яти смуг для руху автотранспорту, одна з яких реверсивна.

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