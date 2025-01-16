Как сообщала «Одесская жизнь» на 16-й станции Большого Фонтана в Одессе через старый ливневый коллектор в море сливаются канализационные стоки. Люди жалуются, что им приходится отдыхать среди нечистот.

Факт незаконного использования городской ливневой сети, находящейся на балансе КП «Городские дороги», выявили экоинспекторы, сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного региона.

В частности, зафиксированы самовольные врезки хозяйственно-бытовой канализации в ливневую трубу по переулку 3-му Магнитогорскому.



Как выяснилось, некоторые частные дома подключили свои канализационные системы к ливневой сети, сбрасывая нечистоты напрямую.

«Такие действия приводят к переполнению и засорению ливневой сети, которая не может справляться с отводом дождевой воды, особенно во время сильных осадков», — отметили экологи.

Нарушения были подтверждены во время выездов комиссии, которую создали после жалоб местных жителей. А для устранения проблемы создадут дополнительную комиссию.

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