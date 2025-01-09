Новости Одессы и Одесской области

Одесситы жалуются, что на популярном пляже в море течет канализация

Одесситы жалуются, что на популярном пляже в море течет канализация

На пляже «Золотой берег»на 16-й станции Большого Фонтана в Одессе через старый ливневый коллектор в море сливаются канализационные стоки. Люди жалуются, что им приходится отдыхать среди нечистот. После жалобы жителей прибрежных улиц, проблемой занялись экологи.

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По словам местных жителей, выбросы канализационных стоков идут в 50 метрах от берега. Проблема возникла еще до начала полномасштабного вторжения. Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, за три года проблему так и не решили. Сейчас в воде, куда попадают нечистоты, образовалось пятно.

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стоки на пляже "Золотой берег"

Журналисты » «Суспільного» пытались выяснить, почему вливневую трубу попадает канализация.

Местные жители рассказали, что труба принадлежит коммунальному предприятию «Городские дороги». Но что по ней проходит коммунальщики не знают, потому что это ответственность «Инфоксводоканала». В водоканале предполагают, что причиной могут быть несанкционированные врезки:

«Такие случаи, к сожалению, происходят. И найти их не так просто. К сожалению, бывают случаи, когда недобросовестные хозяева, даже целые переулки врезались в ливневую канализацию. Поймите правильно: не может в дождевой канализации быть бытовая канализация. Это нонсенс технологический», — говорит пресс-секретарь «Инфоксводоканала» Сергей Чебан.

После обращения в Государственную эколинспекцию Юго-Западного округа создана комиссия, в состав которой вошли представители Киевской районной администрации, Департамента экологии и природных ресурсов Одесского городского совета, КП «Городские дороги», «Инфоксводоканала», Управления инженерной защиты, а также местные жители.

Комиссия установила, что трубы коллектора действительно находятся на балансе КП «Городские дороги». Но взять пробы воды непосредственно из коллектора не удалось из-за его аварийного состояния.

Отбор проб воды взяли на пирсе в зоне попадания стоков в море. Анализы помогут установить уровень загрязнения прибрежных вод.

Сейчас инспекция готовит запросы к балансодержателю коллектора, чтобы получить полную информацию о состоянии сооружения.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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