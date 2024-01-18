Новости Одессы и Одесской области

Одна из одесских улиц перекрыта до начала лета

Одна из одесских улиц перекрыта до начала лета

В связи с капремонтом Деволановского спуска до конца мая 2024 года продлен запрет на движение транспорта на участке между ул. Еврейской и Карантинным спуском.

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

«В связи с проведением капитального ремонта Деволановского спуска в городе Одессе, до 31 мая 2024 продлено временное закрытие движения автотранспорта на участке от ул. Еврейской до Карантинного спуска», — говорится в сообщении.

Как сообщала «Одесская жизнь», строители компании “Ростдорстрой”, которую связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым, начали класть брусчатку на поверхности нового бетонного основания Деволановского спуска. В горсовете это обосновали тем, что покрытие «позволит открыть движение транспорта по спуску, уменьшив транспортную нагрузку на другие улицы, а также предупредить подтопление Таможенной площади и ул. Приморской».

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Напомним, проект капремонта Деволановского спуска был разработан в 2019 году. Он предусматривает:

  • обновление систем водопровода, водоотвода и канализации;
  • установку наружного освещения, замену электрических сетей и сетей связи;
  • строительство тротуаров и дорожного холста.

Работы были начаты в 2021 году. Реконструкции спуска не смогла помешать даже война. На сегодня здесь заменены все коммуникации — водопровод, канализация, электросети. Смонтирован новый участок магистрального газопровода. Восстановлены ливневые коллекторы. В том числе – модернизирован сточный коллектор, построенный еще в XIX веке. Находится он непосредственно под проезжей частью. Чтобы исключить воздействие на него осадков и автомобилей, реконструированный  коллектор полностью «накрыли» новой мостовой из монолитного железобетона. И сегодня «канавой» Деволановский спуск уже никак не назовешь. Таможенную площадь не подтапливает даже во время сильных осадков.

Однако руины, которые якобы «затягивали» начало ремонта Деволановского спуска, так и остались «на своих местах». У всех полуразрушенных зданий есть владельцы, и без их ведома мэрия с чужой недвижимостью ничего предпринимать не вправе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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