Одессу снабжают электричеством по временным схемам, – Укрэнерго

После масштабной аварии на высоковольтной линии, которая случилась в понедельник, 27 февраля, Одессу запитали по временной схеме. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».

Как отмечается, до конца этой недели энергетики будут работать над повышением надежности энергосистемы, но сейчас возможны небольшие ограничения электроснабжения, из чего можно сделать вывод, что отключения света по графикам в Одессе сегодня вполне возможны.

В целом по стране, по информации «Укрэнерго», дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется. Работают все виды электростанций, а импорт электроэнергии незначителен.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что ситуация с отключениями света в Одессе неопределенная.

Напомним, утром понедельника 27 февраля из-за аварии на высоковольтной линии в Одессе и в Одесском районе прекратилась подача электроэнергии. Одновременно прекратилась подача воды в дома одесситов и остановился электротранспорт. К вечеру того же дня энергетикам удалось стабилизировать ситуацию.