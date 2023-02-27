Как возвращают свет и воду в Одессу: когда закончат ремонт?

27 февраля Одесса из-за аварии на электросетях осталась без электроснабжения. Пока что все усилия энергетиков направлены на возобновления питания критической инфраструктуры: водо- и теплоснабжения.

В компании ДТЭК информируют, что пока удалось частично восстановить электроснабжение критической инфраструктуры Одессы.

К полудню 27 февраля проделаны такие работы:

По состоянию на 12.00 полностью заживлены все больницы, котельные, насосные станции и другая критическая инфраструктура в Киевском районе Одессы.

Также критическую инфраструктуру частично удалось заживить в Суворовском и Малиновском районах города и Одесском районе области.

Что касается водоснабжения, то в некоторых районах оно восстановлено, но есть и такие части города, где воды нет до сих пор.

Причина в том, что есть такие насосные станции, которые невозможно запитать от генераторов, которыми снабдили одесские объекты инфраструктуры. Потому что настолько мощных генераторов, которые бы дали необходимую мощность для крупных насосов, в городе нет.

Отметим, что городской электротранспорт в Одессе после нескольких часов простоя возобновил свою работу – трамваи и троллейбусы вновь на своих маршрутах.

И хотя пока создается впечатление, что восстановление идет медленно, энергетики планируют полностью вернуть свет всем жителям региона до конца дня 27 февраля.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что утром 27 февраля в Одессе из-за аварии пропал свет.

Отметим, что сегодняшний день должен был стать первым в Одессе без отключений света после нескольких месяцев с ежедневными отключениями.