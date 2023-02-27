В Одессе из-за аварии пропал свет

27 февраля из-за аварии на высоковольтной линии в городе Одессе и в Одесском районе прекратилась подача электроэнергии. Энергетики уже ремонтируют повреждения.

ДТЭК сообщает, что в Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Поэтому временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район.

Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам сразу после отбоя воздушной тревоги.

Также во многих домах пропала вода. Это потому, что нет электропитания насосных станций.