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Отключения света в Одессе 28 февраля: будут или нет?

Отключения света в Одессе 28 февраля: будут или нет?

Авария на одесских электросетях, которая произошла 27 февраля, ликвидирована. Но ситуация с отключениями света в городе неопределенная. Рассказываем, почему.

Лимитов потребления электрической мощности от НЭК «Укрэнерго» не поступало. Это означает, что отключений света быть не должно. Но ДТЭК «Одесские электросети», компания, которая непосредственно проводит отключения, ничего не сообщала: будут отключения или нет.

При этом графики отключений существуют, причем обновлены они сегодня, в 8 часов утра 28 февраля.  Можно предположить, что свет в городе будут отключать для того, чтобы снизить нагрузку на оборудование.

Посмотреть график отключения света для своего адереса можно нажав на эту ссылку.

Потому что именно превышение нагрузки привело к аварии 27 февраля. Чтобы не допустить поломки оборудования вновь, ДТЭК может снижать нагрузку с помощью плановых отключений.

В любом случае компании следовало бы внести ясность, а не отмалчиваться по такому актуальному для всех вопросу.

Пока же в ДТЭК только отрапортовали вчера поздно вечером, что вернули свет всем жителям Одессы.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что утром 27 февраля в Одессе из-за аварии пропал свет. Также мы рассказывали, как возвращают свет и воду в Одессу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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