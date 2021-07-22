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Ливень оставил без света 23 населенных пункта в Одесской области и часть Одессы

Ливень оставил без света 23 населенных пункта в Одесской области и часть Одессы

ДТЭК «Одесские электросети» продолжает ликвидировать последствия непогоды, из-за которой были отключены от электроснабжения часть населенных пунктов в Одесской области.

Как сообщает пресс-служба компании, больше всего пострадали села Одесского и Белгород-Днестровского районов.

Обесточенными остаются 23 населенных пункта, из них 9 – частично.

Для устранения последствий непогоды привлечено 7 аварийных бригад: 14 работников и 7 единиц техники.

Также из-за подтопления подстанции «Мельничная», что находится в г. Одесса, без света остаются улицы Дальницкая, Бабеля, Михайловская, частично Балковская, Ризовская, Кутузакия, Средняя.

Там специалисты энергосетей вместе с ГСЧС откачивают воду для проведения аварийно-восстановительных работ.

Наши корреспонденты также сообщают, что на Черемушках нет света от Комарова до 1-й ст. Люстдорфской дороги. Не работают светофоры, из-за этого пробки и общественный транспорт ходит редко.

Обрушившийся 22 июля на Одессу ливень принес немало бед. Кроме того, что люди остались без электричества, оказались затоплены многие улицы, подтоплены квартиры и автомобили, упали десятки деревьев.

Обо всех аварийных случаях в электросетях (отсутствие электроэнергии, перепады напряжения и т.п.), можно сообщать компании ДТЭК Одесские электросети исключительно по официальным каналам коммуникации

  • Чат-боты в Viber и Telegram;
  • Официальный сайт компании dtek-oem.com.ua;
  • Колл-центр компании: (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90.

Во время непогоды линии колл-центра могут быть перегружены, поэтому время ожидания соединения с оператором может быть увеличено.

В компании просят отнестись к этому с пониманием и отдавать предпочтение онлайн-сервисам.

Фото ДТЭК “Одесские электросети”

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Редакция ПРОФИЛЬ

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