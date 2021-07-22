Улицы превратились в реки. Не ходит транспорт, не работают магазины.

Пересыпь всегда больше всех районов города страдала от подтоплений во время сильных ливней. И сегодняшний, который обрушился на город 22 июля, не стал исключением. Пересыпь до сих пор затоплена и часть домов отрезана от остального города водой.

Среди прочих затоплены и улицы Атамана Головатого и Черноморского казачества. А это единственный путь, связывающий поселок Котовского с центром города. Сейчас этот огромный микрорайон также, по сути, отрезан от остальной Одессы.

Из-за последствий непогоды Одесса застыла в пробках. Часть области и некоторые районы города остались без света. На улицах много упавших деревьев. Аркадию, фактически, смыло в море.

Фото со спасенным псом – Евгений Натоптанный, затопленной квартиры – Натальи Дементьевой, грузовика с людьми в кузове – Думской, утонувшего КАМАЗА – Константина Кравцова