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Ситуация на одесской Пересыпи: ливень затопил улицы, дворы, квартиры (фото и видео)

Ситуация на одесской Пересыпи: ливень затопил улицы, дворы, квартиры (фото и видео)

Улицы превратились в реки. Не ходит транспорт, не работают магазины.

Пересыпь всегда больше всех районов города страдала от подтоплений во время сильных ливней. И сегодняшний, который обрушился на город 22 июля, не стал исключением. Пересыпь до сих пор затоплена и часть домов отрезана от остального города водой.

Среди прочих затоплены и улицы Атамана Головатого и Черноморского казачества. А это единственный путь, связывающий поселок Котовского с центром города. Сейчас этот огромный микрорайон также, по сути, отрезан от остальной Одессы.

спас собаку на Пересыпи
Камаз утонул в яме
затопленная квартира на Пересыпи
затопленная квартира на Пересыпи
затопленная квартира на Пересыпи

Из-за последствий непогоды Одесса застыла в пробках. Часть области и некоторые районы города остались без света.  На улицах много упавших деревьев. Аркадию, фактически, смыло в море.

Фото со спасенным псом – Евгений Натоптанный, затопленной квартиры – Натальи Дементьевой, грузовика с людьми в кузове – Думской, утонувшего КАМАЗА – Константина Кравцова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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