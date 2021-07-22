Куда звонить и писать, если вам понадобится помощь

Помимо известных всем телефонов: 101 (служба спасения), 102 (полиция), 103 (скорая медицинская помощь), 104 (служба газа),в Одессе обратиться за помощью можно по следующим номерам:

Куда обращаться, если рухнуло дерево:

Позвонить в Горзелентрест по номеру: (048) 788 61 72 или написать им в Facebook (https://www.facebook.com/kp.gorzelentrest/);

Скорая коммунальная служба: 1501;

Центр обращений граждан: 15-35 или (048) 705 55 55.

Если вы остались без электричества, сообщите по телефонам: (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, на электронную почту call-center@oblenergo.odessa.ua или в Facebook (https://m.facebook.com/dtekoem/).

Если повредилась газовая труба, звоните по номеру: (048) 705-39-09.

Застряли на дороге —отправляйте геолокацию в Автодор в Telegram, Viber, WhatsApp по телефону: (067) 575-68-86 или звоните: (067) 575-68-86; (048) 778-24-07; (048) 778-25-97; (095) 279-39-58; (050) 417-17-50.

По поводу всех аварийный ситуаций в Одессе можно сообщить по номеру 1501.

Напомним, что на Одессу 22 июля обрушилась непогода. Часть улиц и зданий затопило после ливня. Многие районы остаются без света, упали десятки деревьев.