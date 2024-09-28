Новини Одеси та Одеської області

Одесу та область атакують «шахеди»: чути гучні вибухи, можливий «приліт»

Одесу та область атакують «шахеди»: чути гучні вибухи, можливий «приліт»

У ніч на неділю, 29 вересня 2024 року, ворог почав атакувати Південь України, зокрема Одесу та Одеську область ударними безпілотниками. У місті чути гучні звуки та вибухи – це працює наша протиповітряна оборона.

Сигнал повітряної тривоги в регіоні було дано майже відразу після опівночі. Моніторингові Телеграм-канали повідомляли про загрозу ударних безпілотників (вони ж усім відомі «шахеди»).

Повідомлялося, що “шахеди” тримають курс на Одесу/Чорноморськ. Також під загрозою Затока, Сергіївка, Кароліно-Бугаз, Татарбунари, Таїрове та Великодолинське.

Приблизно о 1:19 одесити почули дуже гучний вибух, а згодом в одному з районів міста спостерігали стовп диму. Але що це – результат збиття чи «приліт», поки що не відомо.

І незважаючи на те, що за останньою інформацією, прямої загрози для Одеси зараз немає, ще чотири «шахеди» літають в області, і покидати укриття ще зарано.

Кілька хвилин тому сильний вибух пролунав у районі Роздільної.

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією і з появою нових подробиць чи офіційної інформації сповістить про це своїх читачів.

Нагадаємо, рано вранці 27 вересня росіяни масовано атакували ударними безпілотниками Ізмаїл – було зруйновано житлові будинки, є загиблі та поранені.

А в ніч на суботу, 28 вересня, росіяни атакували ракетами Білгород-Дністровський район Одеської області. В результаті спалахнула і була частково зруйнована база відпочинку. Обійшлося без жертв та постраждалих.

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